Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Kulübü'nden tanışma toplantısı
Son Dakika Yaşam Sosyal Medya Kulübü'nden tanışma toplantısı

Sosyal Medya Kulübü'nden tanışma toplantısı

23 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü üyeleri, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Sosyal Medya Kulübü'nden tanışma toplantısı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü üyeleri, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.


Kulübün hedefleri ve bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin konuşulduğu toplantıya yoğun katılım oldu. Toplantının açılışında konuşan Sosyal Medya Kulübü Başkanı Caner Önem, "Kulübümüz pek çok fakülteye hitap ediyor. Bu yıl da, Communication Week ve SMİT Summit olmak üzere iki büyük etkinlik gerçekleştireceğiz. Üniversitemizde, sektörün önde gelen isimlerini ağırlamayı planlıyoruz. Amacımız; öğrencilerin sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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