Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı

Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'den ayrılması zor gözüküyor. Türkiye'ye sıke sıkı bağlı olan Brezilyalı futbolcunun ailesi, ülkeden gitmek istemiyor. Gustavo'nun eşi Milene, dün Sultahahmet civarında yaptığı geziyi sosyal medyadan paylaştı.

KUYMAK SEVDALISI

Milene, bir restoranda kuymak yediği anları ve çarşı içindeki fotoğrafını paylaştı, bu gönderi etkileşim yağmuruna tutuldu. Milene'nin paylaşıma düştüğü, "Buna bayılıyorum, ben bir Türküm" notu ise taraftarların takdirini topladı.