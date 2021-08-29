Sosyal medya onları konuştu

Aşk değil ama estetik yaramış.

Balon gibi olmuş silikonları.

35 yaşındaki Hadise, önceki akşam göğüs dekolteli iddialı bir elbisesiyle objektif karşısına geçti. Silikonlarını yenilettiği iddia edilen Hadise'nin göğüs dekoltesi olay yarattı. Kimileri "Aşk Hadise'ye yaradı" yorumu yaparken, kimileri de "Estetik Hadise'ye yaradı" dedi.

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