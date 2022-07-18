Sosyal medya paylaşımı ekipleri harekete geçirdi! Koltuk arasında 1600 kilometre yolculuk yaptıran firmaya ceza kesildi - Son Dakika
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Sosyal medya paylaşımı ekipleri harekete geçirdi! Koltuk arasında 1600 kilometre yolculuk yaptıran firmaya ceza kesildi

18.07.2022 12:24

Şırnak'tan İstanbul'a hareket eden yolcu otobüsünde 4 kişinin koltukların arasında yatarak seyahat ettiği anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yapılan paylaşımlar sonrası harekete geçen polis ekipleri firmaya 6 bin 431 lira para cezası kesti.

Kurban Bayram tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk yaşandı. Birçok kişi tatil dönüşü otobüs bileti bulamadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kapasitesinin üzerinde yolcu alınan otobüste 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüldü.

TOPLAMDA 6 BİN 432 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün gelmesini bekledi. Şırnak Cizre'den İstanbul'a yolcu taşıyan 73 DE 865 plakalı otobüs otogara ulaştığında polis işlem yaptı. Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan otobüs firmasına yolcu başına bin 608'er lira olmak üzere toplamda 6 bin 432 lira ceza kesildi.

"O ARKADAŞIMIZ RAHATSIZ OLDUĞUNDAN YARDIMCI OLMAK ZORUNDA KALDIK"

Otobüs firması bölge temsilcisi Mehmet Can, "Bir aile vardı, içlerinden biri belinden rahatsızdı. Bizden rica edince diğer yolculardan izin alarak ona yardımcı olduk. Ara yolcu gibi bir olay yok. Bu abartılmış. Onun için memur arkadaşlar tespitlerini yaptı. Araçlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Yolcu listemize kadar çıkarttık, kendilerine sunduk. O arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık. Onu ve ailesini yolda indirmişler. Ona yer verdiği için kimse üzerine basıp geçmesinler diye basamağa almışlar. Vatandaş görmüş hemen çekmiş" dedi.

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ŞIRNAK'TAN İSTANBUL'A KADAR KOLTUKLARIN ARASINDA YOLCULUK, OTOBÜS FİRMASINA PARA CEZASI ŞIRNAK'TAN İSTANBUL'A KADAR KOLTUKLARIN ARASINDA YOLCULUK, OTOBÜS FİRMASINA PARA CEZASI Tatilciler dönmedi İstanbul'da yollar boş kaldı Tatilciler dönmedi İstanbul'da yollar boş kaldı
Kaynak: DHA

İstanbul, Kurban, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya paylaşımı ekipleri harekete geçirdi! Koltuk arasında 1600 kilometre yolculuk yaptıran firmaya ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya paylaşımı ekipleri harekete geçirdi! Koltuk arasında 1600 kilometre yolculuk yaptıran firmaya ceza kesildi - Son Dakika
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