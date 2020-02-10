Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler - Son Dakika

Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, iki genç kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi.

Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler, System.String[]
ADAPAZARI'nda, iki genç kız vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Adapazarı Çark Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki genç kızı görenler şaşkınlıkla izledi. Genç kızlar sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi. Kızların ne yaptığını anlamaya çalışanlar ilgiyle izlerken, bu sırada kızların arkadaşları cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi.


- Adapazarısakarya
Adapazarı, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:35 Kaynak: DHA
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