Sosyal medya paylaşımı mutluluk getirdi - Son Dakika

Van'da şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen yaşlı adama protez bacak hediye edildi.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Şeref Şanlı'nın (60) şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesildi.

Maddi durumu iyi olmayan ve protez bir bacağa ihtiyaç duyan Şanlı, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

"Vanlı Amca" takma isimli sosyal medya kullanıcısı da Şanlı'ın durumunu hesaplarından paylaşarak destek çağrısında bulundu.

Yapılan paylaşımlar üzerine hayırseverler Şanlı'ya protez bacak yardımında bulundu. Protez bacak "Vanlı Amca" takma isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından Şanlı'ya teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Şanlı, hayırseverlere teşekkür etti.