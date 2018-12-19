Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Paylaşımı Üzerine Koruma Altına Alındılar

Sosyal Medya Paylaşımı Üzerine Koruma Altına Alındılar

3 saat önce

Adana'da elinde içki şişesi bulanan fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuk, iki kardeşi ve eşinin şiddet gördüğü iddia edilen annesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yardım eli uzattı.

Sosyal Medya Paylaşımı Üzerine Koruma Altına Alındılar, System.String[]
Adana'da elinde içki şişesi bulanan fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuk, iki kardeşi ve eşinin şiddet gördüğü iddia edilen annesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yardım eli uzattı.

Merkez Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan 6-7 yaşlarındaki kız çocuğu K.C'nin, elinde alkol şişesiyle fotoğrafının sosyal medya organlarında paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Eve giden ekipler, K.C. ile iki kardeşinin yanı sıra baba D.C'nin şiddet uyguladığı iddia edilen anne D.C'yi Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine getirdi.

Polis, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de devreye girmesiyle anne ve çocuklarını, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine yerleştirerek koruma altına alınmasını sağladı.

Baba D.C. hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yazılı açıklamasında, sosyal medyada elinde alkol şişesi bulunan çocuğa ilişkin paylaşımların ihbar kabul edildiği belirtilerek, "Müdürlüğümüzce konuyla acilen ilgilenildi. Çocuk, kardeşleri ve annesi, kuruluşumuzda koruma ve bakım altına alındı. Ailenin durumunun takibi de il müdürlüğümüzce yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:46 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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