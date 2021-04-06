Sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Arda'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Arda'nın yargılanmasına devam edildi

06.04.2021 18:17
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Arda'nın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve çeşitli suçlamalarla dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına devam edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve çeşitli suçlamalarla dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Halil Arda'yı avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici katıldı.

Duruşmada söz alan tanıklardan B.Z, Arda'nın uzaktan akrabası olduğunu belirterek "Halil Arda'nın kendisinin kullandığı Facebook sayfasında yaptığı ve benim de beğendiğim bir paylaşımdan dolayı emniyette ifademe başvurulmuştu. Halil Arda, Facebook'taki arkadaş listemde kayıtlıydı. Benim beğeni yaptığım paylaşımı yaptığı sırada belediye başkanı değildi. Başkaca hangi paylaşımı beğendi onu bilemiyorum" diye konuştu.

Tanık Z.C. de Halil Arda'yı Facebook hesabında arkadaş olduğu için takip ettiğini söyleyerek "Olay sebebiyle emniyete çağrıldığımda emniyette bana paylaşımlar gösterildi. Benim de beğeni bıraktığım bir paylaşımı vardı. Emniyette gösterilen paylaşımları, Halil Arda'nın Facebook hesabında görmüştüm. Halil Arda'nın bildiğim kadarıyla belediye başkanı seçilene kadar bir tane Facebook hesabı vardı, o da benim dahil olduğum hesaptı. Başkan olduktan sonra o hesabı kapattı, beğeni hesabı olarak başka bir hesap açıldı." dedi.

Halil Arda'nın eşi Deniz Özuğur Arda ise ifadesinde eşinin iddianamede yazılı olan paylaşımları yapmış olmasının mümkün olmadığını savundu.

Eşinin Facebook hesabı kullanmayı bilmediğini, bu paylaşımların sahte bir hesaptan yapıldığını öne süren Arda, "Paylaşımları ben iddianame ile birlikte gördüm. Bana göre o paylaşımlar fake bir hesaptan yapılmıştır, nasıl çıkartılmıştır bilemiyorum. Böyle bir paylaşım yapmış olsak veya yapıldığını görsek kaldırırdık. Nihayetinde siyasetle uğraşan biri olarak bu tarz paylaşımları yapmamız mümkün değildir ve o paylaşımları yapacak bir düşünce ve nezaketsiz dile de sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Avukat Gülşen Gezici ise tanık olarak dinlenen Deniz Özuğur Arda'nın sanığın eşi olması nedeniyle taraflı ifade verdiğini savundu.

Diğer tanıkların paylaşımları gördüklerini ifade ettiklerine işaret eden Gezici, Facebook'tan yanıt beklenmesine gerek olmadığını, sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Mahkeme Başkanı, Facebook Temsilciliğine yazılan müzekkerenin beklenmesi ve eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Geçen yıl ocak ayında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Arda hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın aralık ayındaki ilk duruşmasında Halil Arda, suçlamaları kabul etmemiş, iftira ve komploya maruz kaldığını savunmuştu.

Halil Arda, Facebook, Gaziemir, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Arda'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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