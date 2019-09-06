Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı...
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama! Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu