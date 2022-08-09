Ahmet Aktene: "Sosyal Ağlar için Çeşitli Güvenlik Önlemleri Bulunuyor!"

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Sosyal medya alanında önemli çalışmalarda bulunan Ahmet Aktene, kullanıcıları sosyal ağların güvenliği konusunda uyardı. Konuyla ilgili önemli değerlendirmeler yapan Aktene, "Bilindiği üzere özellikle son dönemlerde sosyal medya platformlarına yönelimde artış meydana geldi. Yani insanlar, artık çok daha fazla platformda aktif bir şekilde yer alıyor. Bu durum, çeşitli güvenlik sorunlarının meydana gelmesine neden oluyor. Sosyal medya platformlarında hesapların güvenliği için alınabilecek çeşitli güvenlik önlemleri mevcut. Öncelikle kullanıcıların her mesajı açmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra arkadaş seçimi de oldukça önemli. Ayrıca sosyal medya platformları kullanılmadığı zaman hesaplardan çıkış yapılması gerekiyor. Bu ve bunun gibi hususlar, sosyal medya platformlarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor." sözleriyle kullanıcıların güvenli sosyal medya kullanımı için ne yapmaları gerektiğinden bahsetti.

Her Mesajı Açmak Sakıncalı

Uzun zamandır sektörde yer alan ve konuyla ilgili deneyim edinen Ahmet Aktene, sosyal medya platformlarının son zamanlarda sıklıkla kullanıldığını belirtti. Bu durumun güvenlik açıklarının da ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek kullanıcıları, platformlarda gelen her mesajı açmamaları konusunda uyardı. "Mesaj kutunuzu sahte mesajlar ya da linkler gelebilir. Bu tarz mesajları kesinlikle açmamalısınız. Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları açmanız, birçok problemle baş başa kalmanıza neden olabilir."

Arkadaş Seçimine Dikkat Etmelisiniz

"Arkadaş seçimi, sosyal medya güvenliğinde önemli konular arasında yer alıyor. Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da arkadaş seçimine büyük bir önem vermelisiniz. Takip edeceğiniz kişileri seçerken size katkıda bulunup bulunmayacağını gözden geçirmelisiniz."

Sosyal Medya Platformlarını Kullanmadığınızda Hesabınızdan Çıkış Yapın

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Aktene, değerlendirmelerini şu sözlerle noktaladı: "Sosyal medya hesabınızı kullanmadığınızda mutlaka çıkış yapın. Özellikle otel, kafe vb. halka açık ortamlarda internete bağlandığınızda sosyal medya hesabınızın açık olmamasına özen gösterin. Bu hususların her biri, sosyal medya güvenliği açısından oldukça önemlidir."