Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri - Son Dakika

Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri

6 saat önce

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), pandemi döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri, System.String[]

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), pandemi döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

Dünyada küresel pandemi ilan edilmesine neden olan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs salgınında bireylerin sosyal medya kullanımı artış gösterdi. Haberden eğlenceye, görüntülü sohbetten eğitime geniş bir kullanım alanının oluştuğu sosyal medyada, platformlar da kullanıcılar için birtakım yenilikler getirdi. Anadolu Üniversitesi SODİGEM, pandemi döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.

INSTAGRAM'DAN 5 YENİ ÖZELLİK

Anadolu Üniversitesi SOGİDEM'in yaptığı araştırmaya göre Instagram, Türkiye kullanıcılarına pandemi sürecinde 5 yeni özellik sundu. Instagram ilk olarak birçok ülkede kullanılabilen Instagram müzik etiketini Türkiye'deki kullanıcılara açtı. Türkiye'deki Instagram kullanıcıları, yeni müzik etiketi ile hikayelerine artık fon müziği ekleyebiliyor. Instagram, müzik etiketinden sadece günler sonra Challenge yani "Meydan Okuma Özelliğini" getirdi. Hikayelerde 'challange' etiketi kullanılarak Instagram'da kişiler diğer kullanıcılar ile 'challange' yapabilecek. Facebook tarafından hayata geçirilen anı hesabı uygulaması için Instagram'da da çalışmalar sürüyor. Uygulama, hayatını kaybeden kullanıcılarının profillerini anı hesabına dönüştürmek için kolları sıvadı. Instagram son olarak canlı yayınlarda belirli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapabilme imkanı sunan yeni özelliği test ederken koronavirüs günlerinde kullanıcılarında farkındalık oluşturmak için hikayelerde kullanılabilecek 'Teşekkür Saati' ve 'Evde Kal' etiketlerini de kullanıma sundu.

FACEBOOK GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYA YÖNELDİ

Facebook, Türkiye'de ve dünyada 'Evde Kal' çağrılarının yoğun olduğu bu günlerde kullanımı artan görüntülü grup sohbetleri için Messenger Rooms'u kullanıma sundu. Yeni özellikle Messenger ya da Facebook üzerinden oluşturulan odalarda zaman sınırlaması olmadan sohbet edilebilecek. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerine katılmak için bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmak gerekmiyor. Facebook ayrıca geçtiğimiz dönemlerde Facebook Live'da var olan "konukla yayın yapma" özelliğini kaldırmıştı. Koronavirüs ile sosyal medyada sıklaşan canlı yayın yapma trendi sonrası Facebook kararını değiştirerek bu özelliği tekrar kullanıma sunacağını duyurdu. Son olarak Instagram ile birlikte Facebook'ta da hikayelere müzik ekleyebilme özelliği aktif hale getirildi. Facebook hikayelerinde bir fotoğraf veya video paylaşıldığında, hikaye görüntülenirken çalacak bir şarkı eklenebiliyor. Instagram'da olduğu gibi seçili şarkılar için şarkı sözü ekleme seçeneğini de görebiliyor.

TWİTTER'DAN BİLGİYE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Twitter, Covid-19 ile ilgilenen araştırmacıların koronavirüs hakkındaki tweetlere daha kolay erişmesini sağlayacak Koronavirüs Kontrol Paneli özelliğini duyurdu. Buna göre koronavirüs hakkında atılan günlük 10 milyona yakın tweeti incelemeleri için araştırmacılara ve geliştiricilere bir kontrol paneli sunacak. Twitter'ın koronavirüs döneminde doğru bilginin kaynağına ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık çalışanlarının hesaplarının doğrulanmasına da öncelik verdi. Buna göre yetkili bir sağlık kuruluşu veya kuruluşla ilişkilendirilmiş bir e-posta adresi olan sağlıkçıların hesapları için Mavi Tik uygulanacağı yani doğrulamaya öncelik verileceği duyuruldu.

WHATSAPP YALAN HABERE KARŞI ÖNLEM ALDI

Koronavirüs günlerinde görüntülü görüşme imkanlarının zirve yapmasıyla Whatsapp da harekete geçti. Daha önce en fazla 4 kişi ile yapılabilen görüntülü görüşmelerin kişi sınırı yeni güncellemeyle 8 kişiye yükseltildi. Ayrıca koronavirüs hakkında yalan ve provokatif haberlerin yayıldığı başlıca sosyal medya ortamlarından olan Whatsapp, bu duruma karşı önlem aldı. Buna göre artık kullanıcılar bir mesajı sadece 1 kişiye 'iletildi' özelliğini kullanarak gönderebilecek.

TİKTOK'TAN BAĞIŞ BUTONU

TikTok, koronavirüs döneminde kullanıcıların hayır kurumlarına bağış yapmasını kolaylaştıracak bir özelliğini duyurdu. Videolarda ve canlı yayınlarda kullanabilecekleri yeni bir 'Bağış Yap' butonunun tanıtımı gerçekleştirdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:27 Kaynak: DHA


Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum Hasta genç kız tek hayalini anlattı: Rahat nefes almak istiyorum         
15:35
Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu Banka önünde meydana gelen sıra kavgasında yumruklar konuştu         
15:33
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı         
15:09
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 18:49:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]