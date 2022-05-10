Sosyal medya platformlarında yasa dışı eşek derisi satışları artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya platformlarında yasa dışı eşek derisi satışları artıyor

10.05.2022 16:29
Sosyal medya platformlarında yasa dışı eşek derisi satışları artıyor

Sosyal medya platformlarında yasa dışı eşek derisi satışlarının artışa geçtiği bildirildi.

Sosyal medya platformlarında yasa dışı eşek derisi satışlarının artışa geçtiği bildirildi.

The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere merkezli eşekleri koruma derneği The Donkey Sanctuary, eşek ticaretine dair bir rapor yayımladı.

Raporda, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının algoritmaları sayesinde buralarda verilen reklamlarla eşek derisine kolay alıcı bulunduğu kaydedildi.

Her yıl yaklaşık 4,8 milyon eşeğin öldürüldüğü ve ticaretinin yapıldığı vurgulanan raporda, en fazla satıcının eşek ticaretinin yasak olduğu ülkelerden Kenya, Senegal, Nijerya, Burkina Faso ve Gana'da görüldüğü belirtildi.

Raporda, eşek ticaretinin yasak olduğu ülkelerden Kenya'da Facebook'ta bir kullanıcının 2 bin adet deri satışa çıkardığına dikkat çekildi.

On-line platformlar ve ticaret sitelerinde Çin'e eşek derisi satan 382 kişi tespit edilirken bunların ayrıca vahşi hayvan, insan saçı ve sahte pasaportla uyuşturucu ticareti de yaptığı belirlendi.

Raporda, ayrıca, sadece 20 ülkenin yasal olarak Çin'le eşek derisi ticareti yapmasına karşın, Çin'e yaklaşık 50 ülkeden eşek derisi ulaştırıldığı bilgisine yer verildi.

The Donkey Sanctuary Derneğinin Başkanı Marianne Steele, on-line satış noktaları ve sosyal medya şirketlerinin platformlarında eşek derisi satışına son vererek, yalnızca zulmü engellemekle kalmayacağını aynı zamanda diğer illegal faaliyetlerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaklarını ifade etti.

Oxford Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi, eşek ticareti ile vahşi hayvan ticareti arasındaki bağlantıya ilişkin yaptığı çalışmada, internet ortamlarında aralarında nesli tükenmekte olan 13 türün de yer aldığı satışa sunulmuş 15 bin ürün tespit etti.

Araştırma ekibinden Dr Ewan Macdonald ise söz konusu platformlardaki satıcıların yaklaşık yüzde 20'sinin pangolin pulları ve fil dişi dahil olmak üzere diğer vahşi yaşam ürünlerini de sattığını aktardı.

Çin'in Afrika ülkelerinden eşek ithal etmesinin en önemli nedeni, eşek derisinden elde edilen ve "ejiao" adı verilen jelatin içeren ürünlere yönelik talebin artması olarak gösteriliyor.

Çin'de özellikle tıp alanında çok amaçlı kullanılan "ejiao ürünlerine" gençlik iksiri olarak bakılıyor ve istatistiklere göre bu ürünler için her yıl Çin'de milyonlarca eşek kesiliyor.

YORUMLAR
500
Rize'de 5 günlük yasaklama kararı Rize'de 5 günlük yasaklama kararı Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti Son dakika haberi! Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk 88 yaşında hayatını kaybetti Elon Musk, Avrupa Birliği'ne boyun eğecek! Elon Musk, Avrupa Birliği'ne boyun eğecek!

Çin Halk Cumhuriyeti, The Guardian, Medya, Gana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medya platformlarında yasa dışı eşek derisi satışları artıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal medya platformlarında yasa dışı eşek derisi satışları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement