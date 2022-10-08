Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka da bambaşka bir boyuta taşındı. Her geçen gün yeni bir adımın atıldığı alanda, yapay zeka ile yapılan canlandırmalar dikkat çekiyor.
Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi. Atatürk'ün daha önce de yapay zeka ile canlandırılmış bir karesi ortaya çıkmıştı. Fotoğraf binlerce kez paylaşılmıştı.
Ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise görüntüyü Atatürk'e benzetemediklerini beyan etti. Yüzlerce kullanıcı #Atatürk etiketi altında yorumlar yaptı. Hastagh Twitter'de gündem oldu.
O yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı - Son Dakika