Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü

09.10.2022 15:07
Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü

Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka teknolojisini kullanarak vücut ölçülerinin günümüz kıyafetlerine uyarlandığı bir kare sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı. Ancak fotoğrafın orjinalinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olduğu ve arkada görülen kişinin FETÖ'den hüküm giyen Salih Ulusoy'un olduğu iddiası tepki çekti.

Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka da bambaşka bir boyuta taşındı. Her geçen gün yeni bir adımın atıldığı alanda, yapay zeka ile yapılan canlandırmalar dikkat çekiyor. Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi. Atatürk'ün daha önce de yapay zeka ile canlandırılmış bir karesi ortaya çıkmıştı. Fotoğraf binlerce kez paylaşılmıştı.

BEĞENİ TOPLADI

Ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yüzlerce kullanıcı #Atatürk etiketi altında yorumlar yaptı. Hastagh Twitter'da gündem oldu.

Atatürk'ün yapay zekayla yapılan ve gündem olan fotoğrafında yer alan ismin kimliği tepki çekti

ARKADAKİ İSME DİKKAT

Ancak daha sonra fotoğrafın aslında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu fotoğrafa fotoşopla eklendiği öne sürüldü. Ayrıca fotoğrafın arkasında görülen ismin ise FETÖ'den hüküm giyen Salih Ulusoy olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek söz konusu fotoğrafları hesaplarından paylaştı. Tarihçi-Yazar Naim Babürlüoğlu da duruma tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar ve tweet'ler:

Atatürk'ün yapay zekayla yapılan ve gündem olan fotoğrafında yer alan ismin kimliği tepki çekti
Atatürk'ün yapay zekayla yapılan ve gündem olan fotoğrafında yer alan ismin kimliği tepki çekti
Atatürk'ün yapay zekayla yapılan ve gündem olan fotoğrafında yer alan ismin kimliği tepki çekti
Atatürk'ün yapay zekayla yapılan ve gündem olan fotoğrafında yer alan ismin kimliği tepki çekti
Atatürk'ün yapay zekayla yapılan ve gündem olan fotoğrafında yer alan ismin kimliği tepki çekti
YORUMLAR
500
Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 15:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement