Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Platformlarından Sahte Hesap Operasyonu

Sosyal Medya Platformlarından Sahte Hesap Operasyonu

50 dakika önce

NEW Sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram'da, İran, Rusya, Venezuela ve Bangladeş merkezli binlerce sahte sosyal medya hesabını "yanlış bilgi yayma" gerekçesiyle kapatıldı.

Sosyal Medya Platformlarından Sahte Hesap Operasyonu, System.String[]
NEW Sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram'da, İran, Rusya, Venezuela ve Bangladeş merkezli binlerce sahte sosyal medya hesabını "yanlış bilgi yayma" gerekçesiyle kapatıldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Venezuela'da "ülke içindeki kişileri hedefleyen devlet destekli etki kampanyası" yürüten binden fazla hesabın kapatıldığı belirtildi.

Ayrıca, Twitter'ın İran'da 2 bin 167 kötü amaçlı hesabı tespit edip kapattığına işaret edilen açıklamada, Rusya ve Bangladeş'te de "yanlış bilgi yayan" sahte hesapların kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Twitter'ın söz konusu açıklamasından kısa bir süre sonra Facebook'un da Facebook ve Instagram için benzeri bir adım attığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "İran ile bağlantılı olarak sahte olarak faaliyet gösteren 783 sayfa, grup ve hesap kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Facebook Siber Güvenlik Politikaları Müdürü Nathaniel Gleicher ise yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram üzerindeki sahte gönderilerin silinip, sahte hesapların kapatıldığını, Whatsapp üzerinden benzeri aktivitelere rastlanmadığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:38 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, İran, Twitter, Güncel
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