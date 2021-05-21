Sosyal medya platformlarının Filistinlilerin hesaplarına yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi - Son Dakika

Sosyal medyada Filistinlilere ait hesaplara yönelik ihlallere karşı koymak için oluşturulan "Sada Social" merkezi, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapların kapatılmasıyla ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) ve Facebook yönetimine şikayette bulundu.

Merkezi işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Sada Social'dan yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta Fikir ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan ile Facebook idaresine mektup gönderildiği ifade edildi.

Mektupta, Filistinli gazeteciler ve aktivistlerin sosyal medyadaki paylaşımlarına yönelik keyfi sansürlemenin şikayet edildiği belirtildi.

Mektupta ayrıca, Facebook'un, Filistin haber ajanslarının ve aktivistlerin hesaplarını ve yayınlarını askıya alma kararlarının acil olarak incelenmesinin talep edildiği aktarıldı.

Merkez, bu yıl sosyal medyada Filistinlilerin haklarını destekleyen yüzlerce hesaba yönelik çok sayıda sansür vakası tespit edildiğini, sadece son yaşanan olaylarda bu sayının 400'ü aştığını kaydetti.

Şikayet mektubunun, Londra'daki Bindmans LLP hukuk şirketi tarafından söz konusu makamlara gönderildiği aktarıldı.

Sada Social, 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Facebook ve TikTok yönetimleriyle görüşerek onlara, Filistin'le ilgili hesaplarla mücadele etmek için acil tedbirler alma tavsiyesinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Gazze'de Hamas idaresindeki hükümet de 9 Mayıs'ta, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını, Filistin'le ilgili paylaşımlarda bulunan hesapları takibe almak ve kapatmakla suçlamıştı.