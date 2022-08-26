Mark Zuckerberg, Hunter Biden hakkındaki haberi sansürlediklerini itiraf etti - Son Dakika
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Mark Zuckerberg, Hunter Biden hakkındaki haberi sansürlediklerini itiraf etti

26.08.2022 20:13
Mark Zuckerberg, Hunter Biden hakkındaki haberi sansürlediklerini itiraf etti

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etti.

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucu su Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etti.

Zuckerberg'in Joe Rogan'ın podcast programında, 2020 seçim döneminde Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarında babasının konumunu iş anlaşmaları için kullandığına yönelik ortaya çıkan habere ilişkin yaptığı açıklamalar gündem oldu.

O dönem Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), seçim sonuçlarını etkileyecek dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptığını belirten Zuckerberg, bu nedenle algoritmik olarak haberi sansürlediklerini söyledi.

Zuckerberg, "Bu kararın yanlış olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor. Yapmamamız gereken bir şeyi yaptık, en kötüsü de bu." ifadesini kullandı.

2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın çok fazla etkisi olduğuna işaret eden Zuckerberg, "FBI bize geldi ve ekibimizdekilere dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bizi özellikle bu haber konusunda uyarmadı ama bu haber de bağlam dahilindeydi." diye konuştu.

New York Post, Hunter Biden'ın bilgisayarını ortaya çıkarmıştı

New York Post gazetesi 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberin Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda sansürlenmesi tepki çekmiş, Twitter'ın o dönemki CEO'su Jack Dorsey bu kararın hata olduğunu kabul etmişti.

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Kaynak: AA

Mark Zuckerberg, Joe Biden, Facebook, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mark Zuckerberg, Hunter Biden hakkındaki haberi sansürlediklerini itiraf etti - Son Dakika

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