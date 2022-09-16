Instagram çıldırtan ses sorununu çözdü! - Son Dakika
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Instagram çıldırtan ses sorununu çözdü!

16.09.2022 01:09
Instagram çıldırtan ses sorununu çözdü!

Sosyal medya platformu Instagram, birkaç gündür ses sorunuyla karşı karşıya. Şimdiyse platform, yeni güncellemeyle birlikte bu sorunu çözdü.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, Snapchat'ten aldığı Hikayeler özelliğiyle oldukça popüler hale geldi. Ancak platform son zamanlarda bir ses sorunuyla gündemde. Birçok Instagram kullanıcısı uygulamanın Hikayeler'indeki kapanmayan ses sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şimdi ise şirket, son güncellemeyle birlikte bu sorunu çözmüş gibi görünüyor.

Güncellemeyle birlikte ses sorunu ortadan kalktı

Instagram, son günlerde Hikayeler'deki ses sorunuyla dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar, Hikayeler'in sesini kapatmalarına rağmen her yeni Hikaye görüntülemede sesin yeniden çalmasından şikayet ediyor. Sorun özellikle iOS cihazlarda meydana geldi.

Instagram çıldırtan ses sorununu çözdü!

Uygulama, iPhone'unuz sessiz moddayken Hikayeler'in sesin kapatıyordu. Ancak son zamanlarda iPhone ayarından bağımsız olarak tüm Hikayeler için ses çalmaya başladı. Bununla birlikte birçok Instagram kullanıcısı tepki göstermek için Twitter'ı tercih etti.

Instagram'a 'sonunda' dedirtecek özellik geliyor!

Şimdilik Instagram'da Hikayeler'in ses özelliğini tam anlamıyla kapatmak ise tam anlamıyla mümkün olmadı. Uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemek, oturumu kapatıp açmak ya da telefonu yeniden başlatmak gibi çözümler, sorunu yalnızca geçici olarak düzeltiyor. Bu da özellikle iPhone kullanıcılarının Hikayeler'i görüntülemesinde düşüşün olduğunu gösterdi.

Tüm bu sorunların ardından Instagram iOS uygulamasını güncelledi. Güncellemeyle birlikte iPhone'unuz sessiz moddayken bir hikaye açtığınız zaman hikayenin sesi kapatılıyor. Bu durumda belirsizliğini koruyan tek şey, bunun bir hata mı yoksa özellik mi olduğu oldu. iOS için Instagram'ın son sürümünü App Store'dan indirebilirsiniz.

Instagram çıldırtan ses sorununu çözdü!

Instagram Reels'leri varsayılan olarak ses çalıyor. Bazı kişilere göre şirket bu sorunu, Reels ve Hikayeler'i daha tutarlı hale getirmek için gerçekleştirmiş olabilir. İki özellik arasındaki fark, Reels'in bir video olması oluyor. Kullanıcılar video izlerken sesi duymak ister.

Peki, Instagram ses sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bir hata mıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Snapchat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram çıldırtan ses sorununu çözdü! - Son Dakika

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