Açıklamada, "Topluluğumuz tarafından üretilen filtrelerin, kapsayıcı ve topluluk stratejilerimize uygun olmasını teşvik ediyoruz. Küçümseyen, karalayan veya ayrımcılığa teşvik eden içerikleri yasakladığımız açıktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Snapchat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Snapchat eleştirilerin ardından Yeni Zelanda yerlilerine ait dövmelerin filtresini kaldırdı - Son Dakika

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