Sosyal Medya Reklamı Verirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Moof Kurucusu Yasin Kaplan, sosyal medya reklamı verilmesi hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya reklamcılığında Facebook ve Instagram'ın yüksek oranda kullanıldığını ancak Linkedln gibi çeşitli kanallarda kullanılarak reklam verilebileceğini söyledi. Markaların ilk olarak ürün veya hizmeti tanıtmak istedikleri hedef kitleyi tanımlayarak, buna göre yayın yapacağı sosyal medya mecrasını ve reklam modelini belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Temel düzeyde, düşük bütçeyle deneme yapanların Instagram üzerinden reklam verdiğini beraberinde Instagram'ın kullanıcılara Business Manager adı verilen direkt uygulama üzerinden reklam verme, hedefleme yapma, reklam kurguları gibi ileri düzey teknolojik imkanlar sunan bir panelinin olduğunu ifade etti. Markaların reklam hedeflemelerinde yanlış kitle gösteren reklamlar, hedeflenmeyen kitlenin yorum yapması gibi şikayetlerinin olduğunu bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.