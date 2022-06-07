Sosyal medya röportajında Rus turiste ahlaksız teklif: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi? - Son Dakika
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Sosyal medya röportajında Rus turiste ahlaksız teklif: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi?

07.06.2022 10:09
Sosyal medya röportajında Rus turiste ahlaksız teklif: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi?

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir Rus turistle yapılan sosyal medya röportajı büyük tepki çekti. Rus turistin "Sevgilin var mı? Otele gidelim mi?" sorularını anlayamaması üzerine edepsizliğine devam eden şahıs "Kızım, sen, ben, otel! İngilizce bilmiyorum. Sen ne diyorsun, ben anlamıyorum" ifadesini kullanıyor. Görüntülerin internete düşmesi sonrasında çok sayıda kullanıcı röportajı yapan kişiye tepki yağdırdı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı platformda, Rus bir turistle yapılan sokak röportajı büyük tepki çekti.

GENÇ KADINDAN "RUSYA" YANITINI ALINCA EDEPSİZLİĞE BAŞLADI

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda turist kadının yanına oturan ve kendisine sorular yönelten TikTok kullanıcısının yaptığı ahlaksız teklif tartışma yarattı. Videoda genç kadına önce nereli olduğunu soran şahıs, "Rusya" yanıtını alınca birbirinden ahlaksız ifadeler kullanmaya başlıyor.

"KIZIM, SEN, BEN, OTEL"

Rus turistin "Sevgilin var mı? Otele gidelim mi?" sorularını anlayamaması üzerine edepsizliğine devam eden şahıs "Kızım, sen, ben, otel! İngilizce bilmiyorum. Sen ne diyorsun, ben anlamıyorum" diyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Görüntülerin internete düşmesiyle özellikle Twitter kullanıcıları videoyu alıntılayarak tepki yorumları yağdırırken, ahlaksız teklifin yapıldığı röportaj kısa sürede günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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Son Dakika Güncel Sosyal medya röportajında Rus turiste ahlaksız teklif: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi? - Son Dakika


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