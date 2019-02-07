Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Sapığı Yakalandı

Sosyal Medya Sapığı Yakalandı

23 dakika önce

Bartın'da Kocaeli, Ankara ve Muğla'da yaşayan küçük kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar yazan şahıs tutuklandı.

Sosyal Medya Sapığı Yakalandı, System.String[]
Bartın'da Kocaeli, Ankara ve Muğla'da yaşayan küçük kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar yazan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de yaşayan H.Y. isimli şahıs kızının son günlerde yaşadığı psikolojik sorunlardan şüphelenerek sosyal medya hesabında yaptığı incelemede Bartın'da yaşayan 42 yaşındaki S.U. isimli şahsın cinsel içerikli mesajları ile karşılaştı. Baba bunun üzerine Bartın'a gelip İl Emniyet Müdürlüğüne şüpheli ile ilgili şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şikayet üzerine yaptıkları çalışmada şüphelinin çiftçilikle uğraşan 1977 doğumlu S.U. olduğunu belirledi. Şüpheli yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgusunda küçük yaştaki kız çocuklarına ilgisinin olduğunu sosyal medya hesaplarından bu çocuklara mesaj attığını ve kendisinin bu konuda rahatsızlığı olduğunu iddia etti. S.U.'nun bilgisayarında yapılan incelemede Ankara ve Muğla illerinde yaşayan küçük kız çocuklarına da cinsel içerikli mesajlar yazdığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailelere uyarı

Diğer yandan Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ayşegül Çarşanba, aileleri sosyal medya konusunda uyardı. Teknolojinin gelişmesi ile çocuklara yönelik siber zorbalığın arttığına dikkat çekerek, "Genellikle ailede eksiklik yaşayan çocuklar başta olmak üzere, çocuklar yabancılarla diyaloğa girebilmekte. Aileler çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeli ve bu tür durumla karşılaşmaları halinde gerekli mercilere başvurmalıdır" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Ankara, Kocaeli, Bartın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı Dünyanın En Kısa Evliliği 3 Dakika Sürdü! Boşanma Sebepleri 'Pes' Dedirtti

Oyuncu Nilgün Belgün, Arşivden Paylaştığı Fotoğrafla Takipçilerini Heyecanlandırdı AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Sapığı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]