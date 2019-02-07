Sosyal Medya Sapığı Yakalandı
1 saat önce
Sosyal medya sapığı yakalandıBARTIN - Bartın'da Kocaeli, Ankara ve Muğla illerinde yaşayan küçük kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar yazan şahıs tutuklandı.
Sosyal medya sapığı yakalandı
BARTIN - Bartın
'da Kocaeli
, Ankara
ve Muğla
illerinde yaşayan küçük kız çocuklarına sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar yazan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli'de yaşayan H.Y. isimli şahıs kızının son günlerde yaşadığı psikolojik sorunlardan şüphelenerek sosyal medya hesabında yaptığı incelemede Bartın'da yaşayan 42 yaşındaki S.U. isimli şahsın cinsel içerikli mesajları ile karşılaştı. Baba bunun üzerine Bartın'a gelip İl Emniyet Müdürlüğü'ne şüpheli ile ilgili şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şikayet üzerine yaptıkları çalışmada şüphelinin çiftçilikle uğraşan 1977 doğumlu S.U. olduğunu belirledi. Şüpheli yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgusunda küçük yaştaki kız çocuklarına ilgisinin olduğunu sosyal medya hesaplarından bu çocuklara mesaj attığını ve kendisinin bu konuda rahatsızlığı olduğunu iddia etti. S.U.'nun bilgisayarında yapılan incelemede Ankara ve Muğla illerinde yaşayan küçük kız çocuklarına da cinsel içerikli mesajlar yazdığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ailelere uyarı
Diğer yandan Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Ayşegül Çarşanba, aileleri sosyal medya konusunda uyardı. Teknolojinin gelişmesi ile çocuklara yönelik siber zorbalığın arttığına dikkat çekerek, "genellikle ailede eksiklik yaşayan çocuklar başta olmak üzere, çocuklar yabancılarla diyaloğa girebilmekte. Aileler çocuklarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeli ve bu tür durumla karşılaşmaları halinde gerekli mercilere başvurmalıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:08 Kaynak: İHA
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