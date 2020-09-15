Sosyal medya sayfasının üyeleri Sri Lanka'da su kuyusu açtırdı - Son Dakika

Kütahya'da bir sosyal medya sayfasının üyeleri, Kardeşeli Derneği aracılığıyla Sri Lanka'nın bir köyünde içme suyu kuyusu açtırdı.

Hesabın yöneticisi Hakan Özkul, AA muhabirine, iki yıl önce Kütahya'yı tanıtmak ve kentin güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla "Germiyan Şehri Kütahya" adıyla hesap açtığını söyledi.

Takipçileriyle sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirdiklerini belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Sri Lanka'da yoğun bir şekilde su ihtiyacı olduğunu ve oradaki halkın bu konuda gerçekten muzdarip olduğunu okuduk ve öğrendik. Bizim de bu konuda çorbada tuzumuz olsun diye orada bir su kuyusu açtırmak istedik. Bu konuyu araştırdık ve aracı dernekle iletişime geçerek, yaklaşık 5 bin lira maliyetle bir içme suyu kuyusu açtırdık. Bu sadece bizim istememizle olmadı, takipçilerimizin destek ve yardımlarıyla oldu."

Özkul, açılan su kuyusuna Kütahya'yı fetheden Hezar Dinari'nin ismini verdiklerini sözlerine ekledi.