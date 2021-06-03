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Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı - Son Dakika

Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı

03.06.2021 09:43
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı, System.String[]

, Sosyal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derleyen Şikayetvar'ın verilerine göre sosyal medya platformları hakkında yapılan şikayetler yüzde 262 arttı.

, Sosyal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derleyen Şikayetvar'ın verilerine göre sosyal medya platformları hakkında yapılan şikayetler yüzde 262 arttı. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının en çok hesaplarına giriş yaparken sorun yaşadığı belirtildi.

Çözüm ve karar verme aracı olduğunu ifade eden Şikayetvar, kullanıcıların sosyal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları bir araya getirdiğini açıkladı. Şikayetvar; hesapların çalınması, sahte hesapların kapatılmamasının öne çıkan diğer şikayet konuları olduğunu belirtti.

We Are Social'ın Digital 2021 raporuna göre, Türkiye bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyor. 16–64 yaş kullanıcılar için günlük ortalama sosyal medya kullanımındaysa Türkiye 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. Daha çok haberlerden, etkinliklerden ve olaylardan haberdar olma motivasyonuyla kullanıldığı belirtilen sosyal medyanın kullanım oranının ise her geçen gün arttığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA İLETİŞİM PLATFORMU ŞİKAYETLERİ YÜZDE 560 ARTTI

Şikayetvar, 2020 ve 2021'in ilk dört ayını karşılaştırdığını belirtti. Açıkladığı verilere göre WhatsApp, Telegram, Signal gibi markaları kapsayan sosyal medya iletişim uygulamaları kategorisinde şikayet artış oranı yüzde 560'a yükseldi. Bu yükselişte WhatsApp'ın güncelleme krizinin etkisi olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Bu dönemde WhatApp şikayetlerinin yüzde 388 arttığı ifade edildi.

Açıklanan verilere göre en çok şikayet artışının yaşandığı mecraysa daha çok video oyunu oynayan tüketiciler tarafından kullanılan Discord oldu (yüzde 1014). 2020-2021 (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) döneminde yüzde 610'luk şikayet artışıyla TikTok ikinci sırada, Snapchat (yüzde 567) üçüncü sırada yer aldı. Sırasıyla Instagram, Facebook ve Twitter ise şikayet artış oranıyla öne çıkan diğer sosyal medya mecraları oldu. Türkiye'de sıklıkla kullanılan YouTube'un şikayet artış oranıysa yüzde 102'ye yükseldi.

"ŞİKAYET KONULARI SIRALANDI"

Şikayetvar verilerine göre sosyal medya uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konularsa şöyle sıralandı:

"Giriş yaparken yaşanan şifre sorunları, hesap çalınması, başkası adına hesap açılması, sahte hesapların kapatılmaması, kimlik doğrulama sorunları, mail veya doğrulama kodlarının alınamaması, erişim engeli ve erişim kısıtlamaları, hesapların gerçek olmayan sebeplerle kapatılması, hesabın askıya alınması sonrasında erişim

sağlanamaması, yayın ve paylaşım kısıtlamaları, hesaptan kazanılan paraları çekme sorunu, reklam ödemelerinin fazladan alınması veya mecranın reklam vermeye kapatılması."


- İstanbul
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı

Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı - Son Dakika


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