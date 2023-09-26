Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Rastgele açılan ateş yaşlı adamı canından etti - Son Dakika

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Rastgele açılan ateş yaşlı adamı canından etti

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:25

Adana'da sosyal medya üzerinden küfürleşen iki genç arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaçarken rastgele ateş açan saldırgan, kavgayı ayırmaya çalışan yaşlı adamı vurdu. Talihsiz adam hayatını kaybederken, ekipler kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı.

Adana'da Kadri Aslan (19), sosyal medya üzerinden küfürleştiği Furkan Nuri Ç.'nin (20) yaşadığı sokağa gitti. Çıkan tartışmada husumetlisini ayağından vuran Aslan, kaçarken rastgele açtığı ateş sonucu kavgayı ayırmaya çalışan Halit Yakacı'yı (61) öldürdü. İfadesinde, "Kavgayı ayırmaya çalışan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım" diyen Aslan, tutuklandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KÜFÜRLEŞTİLER

Olay, 23 Eylül saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Kadri Aslan, aralarında husumet bulunan Furkan Nuri Ç. ile sosyal medya üzerinden küfürleşip, buluşmak için sözleşti. Aslan, ruhsatsız tabancasıyla Furkan Nuri Ç.'nin yaşadığı sokağa gitti. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Aslan, tabancayla Furkan Nuri Ç.'yi ayağından vurdu. Gürültü üzerine sokağa çıkan Halit Yakacı, kavgayı ayırmak istedi. Koşarak olay yerinden uzaklaşan Aslan, rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Yakacı'nın göğsüne isabet etti. Yakacı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Rastgele ateş açılan ateş yaşlı adamı canından etti

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakacı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Furkan Nuri Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kadri Aslan'ı saklandığı akrabasının evinde yakaladı. Olayda kullandığı tabanca ise otoyol kenarına atılmış halde bulundu.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Rastgele ateş açılan ateş yaşlı adamı canından etti

"VURDUĞUMU BİLMİYORDUM"

Emniyete götürülen şüpheli Aslan, husumetlisiyle aralarında çıkan tartışma sonucu tabancasını ateşlediğini öne sürerek, "Kavgayı ayırmaya çalışan amcayı vurduğumu bilmiyordum. Kaçarken rastgele ateş açtım. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Aslan tutuklandı.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Rastgele ateş açılan ateş yaşlı adamı canından etti
Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Eylül, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Rastgele açılan ateş yaşlı adamı canından etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya tartışması kanlı bitti! Rastgele açılan ateş yaşlı adamı canından etti - Son Dakika
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