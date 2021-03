Beyzbol sopasıyla öldüresiye dövülen genç kadın: "Öleceğimi sandım" - Son Dakika

İzmir'de yaşayan Zeynep Ç., aynı evde kaldığı erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. "Öleceğimi sandım" diyen Zeynep Ç., vücudundaki morluk ve kırıklar oluştuğunu kaydederek eski erkek arkadaşının tutuklanmasını istedi.

24 yaşındaki Zeynep Ç. yaklaşık 5 yıl önce İzmir'e taşındı ve bir mekanda çalışmaya başladı. Zeynep Ç., bir süre sonra aynı yerde çalışan iş arkadaşı Berk Ö. ile sevgili oldu. Bir buçuk sene süren ilişkileri boyunca çeşitli tartışmalar sebebiyle ayrılıp barışan çift arasında son olarak sosyal medya beğinisi üzerinden tartışma çıktı. İddialara göre Berk Ö., kız arkadaşı Zeynep Ç.ye "O fotoğrafı neden beğendin?" diyerek beyzbol sopasıyla vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu vücudunda kırıklar ve morluklar oluşan genç kız, kendini adamın elinden kurtardıktan sonra karakola gidip şikayetçi oldu. Hastanede tedavi altına alınan Zeynep Ç.'yi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Berk Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Genç kadın ise kendisine o korku dolu dakikaları yaşatan kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Zeynep Ç., "O gece önce bir saat kadar oturup televizyon izledik. Benim aşağı mahalleden bir çocukluk arkadaşım vardı. Eylül ayında o arkadaşımın bir fotoğrafını beğenmiştim. O bunu görünce, "Niye beğendin, çok mu beğendin, senin gözün dışarıda" gibi şeyler söyledi ve kavga çıktı. Önce eliyle vurdu ben de vurunca bitti zannettim ama o hızını alamadı. Eline sopayı aldı ve mecazen değil ciddi anlamda, o sopayla kemiklerimi kırdı. Bu olay 4'e 4 buçuğa kadar sürdü, sonra uyudum. Öğle saatlerinde tekrar devam etti ve bu da 6'ya kadar sürdü. Ben öleceğimi sandım çünkü kapıyı falan da üzerime kilitledi. Ben de içimden dua okumaya, o an ne yapılırsa onu yapmaya başladım. Benim o esnada kolum kırılmış ama acıdan anlayamadım. Ertesi gün hastaneye gidince kolumu alçıya aldılar. Saat 8 gibi evden çıktım ve hemen karakola gittim. Sonra sabah uçakla da ailemin yanına geldim. İlişkimiz bir buçuk sene kadar sürdü. Bazen normal tartışmalar, itiş kakışlar oluyordu ama bu denli vurmalar, kapıyı üstüme kilitlemeler olmamıştı. Sopanın izleri bacağımda bir sütun oluşturdu. Bunun adı şiddet değil, işkencedir. Kimse kimseye her ne olursa olsun bunu yapamaz. O bana bunu yaptı, ben de adalet önünde cezasını çekmesini istiyorum. Belki de yarın öbür gün birini öldürecek. Beni de öldürüyordu zaten, ben de ölebilirdim. O gece alkollüydü. Endişeliyim, evimin adresini biliyor. 7 yaşında kız kardeşim var, annemi, ailemi tanıyor. Bana hiç ulaşmaya çalışmadı ama buraya geldiğim gün annemi arayarak, "Dövdüm ama niye dövdüm" demiş. Ben kurtuldum diyorum ama o an için kurtuldum. Belki bundan birkaç ay sonra kafasına takar takıntılı zaten, gelir buralara ve ben her şey düzeldi derken ölebilirim. Ailem ve kendi adıma hayatımızdan endişe ediyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberlerini görmek istemiyorum. Ceza almasını, hapiste yatmasını ve daha sonra klinikte tedavi ettirilmesini istiyorum" dedi. Genç kadının annesi ise, "Kızıma bu işkenceyi yapan bir an önce tutuklansın ve cezasını çeksin istiyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum" diye konuştu.

(Yunus Emre Şeker - Alper Suat Tutaşı/İHA)