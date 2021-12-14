Sosyal medya tuzağıyla dolandırdı, tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medya tuzağıyla dolandırdı, tutuklandı

Sahte sosyal medya hesabıyla vatandaşları 1 milyon lira dolandıran zanlı tutuklandı

BURSA - Bursa'da banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanıp, sahte sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları reklam karşılığında dolandıran 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların vatandaşları 1 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi. Adliyeye çıkarılan baş şüpheli tutuklanırken, beraberinde adliyeye çıkarılan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sosyal medya hesapları açarak, takipçi sayısı yüksek olan kurum ve kişileri reklam karşılığında dolandıran 7 kişiyi gözaltına aldı.

Baş şüpheli S.Ö.'nün sosyal paylaşım platformlarında bulunan sahte hesaplarla yüksek sayıda takipçileri bulunan hesaplarla iletişime geçtiği öğrenildi. İletişim kurduğu hesaplarla sanal ortamda konuşup kurmuş olduğu sahte iş yeri hesaplarının reklamını yapmak istediğini, daha sonrasında teklifi kabul eden kişilerle telefon üzerinden saatlerce konuştuğu belirtildi. Özel bir para transferi uygulamasını aracı olarak kullanıp burada uygulama üzerinden kişileri telefonla oyalayıp, bir anlık boşluklarından faydalanarak hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Şüpheli şahsın bu şekilde bir ay içerisinde 21 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Durum üzerine harekete geçen ekipler baş şüpheli S.Ö. ve beraberinde bulunan 6 kişiyi düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete getirdi. Burada ifadeleri alınan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. ve beraberindeki B.T. Nitelikli Dolandırıcılık suçuyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan baş şüpheli S.Ö. tutuklanırken, beraberinde adliyeye çıkarılan B.T. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.