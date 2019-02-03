Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Uygulamaları, Hesabınız Olmasa Bile Bilgilerinize Erişebilir

Sosyal Medya Uygulamaları, Hesabınız Olmasa Bile Bilgilerinize Erişebilir

36 dakika önce

Sosyal medya hesaplarınızın gizliliği, arkadaşlarınızın paylaşımları nedeniyle tehlikede olabilir.

Sosyal Medya Uygulamaları, Hesabınız Olmasa Bile Bilgilerinize Erişebilir, System.String[]
Sosyal medya hesapları ile ilgili skandallar, son 2 yıla büyük damga vurmayı başardı. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları, sizinle ilgili çok daha fazla tüyo verebilme potansiyeline sahip.




Vermont Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar; sosyal medya hesabınız olmasa bile gizliliğinizin tehlikede olduğunu gösteriyor. Bu geniş kapsamlı deneye 14.000 Twitter kullanıcısı katıldı ve büyük bir titizlik gösterildi.

Arkadaşlarınızın Hesabı, Sizi de Ele Verebilir

Yalnızca sekiz veya dokuz arkadaşınızın Twitter hesabının incelenmesi, sizlerin de paylaşımlarını ele veriyor. Konuyla ilgili en ilginç bulgu; sosyal medya hesabınız olmasa bile, tahminde bulunulma imkanının var olması.






Tüm bu tahminlerin tutma ihtimali %95 gibi ciddi oranlara dayanıyor. Sosyal medya hesaplarınız olmasa bile, sizinle ilgili kritik bilgiler ortaya çıkartılabilir. Böylece sosyal medya platformlarında gizlilik konusunda yepyeni ve uzun sürecek bir tartışmanın da fitili ateşlenmiş oldu.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:15 

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