Sosyal medya uygulamalarındaki virüsler telefonların baş düşmanı - Son Dakika
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Sosyal medya uygulamalarındaki virüsler telefonların baş düşmanı

17.04.2022 10:27

Sosyal medya uygulamalarındaki virüsler telefonların baş düşmanı Android cihazların virüse karşı bağışıklığı düşük Sosyal medya uygulamalarındaki virüsler telefonların baş düşmanı Islanan telefonu pirince bırakmak çözüm değil Telefoncu Ömer Geniş: -"Cihazda virüsün yayılması halinde yeni...

Sosyal medya uygulamalarındaki virüsler telefonların baş düşmanı

Android cihazların virüse karşı bağışıklığı düşük

Sosyal medya uygulamalarındaki virüsler telefonların baş düşmanı

Islanan telefonu pirince bırakmak çözüm değil

Telefoncu Ömer Geniş:

-"Cihazda virüsün yayılması halinde yeni bir yazılım atılıyor"

ESKİŞEHİR - Son zamanlarda akıllı telefonlarda meydana gelen virüslerin sebebinin sosyal medya uygulamalarından ve sakıncalı sitelerden kaynaklandığını dile getiren telefoncu Ömer Geniş, "Android işletim sistemine sahip olan cihazlar, virüse karşı daha savunmasızdır" dedi.

Sosyal medya uygulamalarından dolayı son dönemlerde telefon yazılımlarında ve donanımlarında aksamalar görülebiliyor. Bu durumdan mağdur olan cihaz sahipleri, çözümü teknik servislerde arıyor. İşletim sistemi Android olan cihazlarda en çok görülen arıza sebebinin genellikle virüslerden yana olduğunu söyleyen Eskişehirli telefoncu Ömer Geniş, sakıncalı siteler ve sosyal medya uygulamalarından bulaşan virüslerin, sistemde birtakım hatalar ortaya çıkardığını söyledi. Çözüm yollarından da bahseden Geniş, ya dosyaları yedekleyerek hafızayı sıfırladıklarını ya da virüsün cihazda yayılması halinde yeni bir yazılım attıklarını vurguladı.

"Sıvı temasından dolayı telefon ana kartlarında ve bataryalarında oksitlemeler oluyor"

Telefonların sıvı teması sonucunda da bozulabildiğini belirten Geniş, "Cihazların su geçirmez özelliği olsa da belli bir miktarda sıvı temasıyla karşılaşıyor ve bunun sonucunda ise ana kart ve batarya gibi donanımsal parçalarda oksitlenme meydana gelerek cihazda aksamalara neden oluyor. Bu gibi durumlarda, cihaz açılmadan önce doğrudan teknik servislere götürülüp, müdahale edilmesi gerekiyor. Pirince koymak gibi yöntemlerle sorunun kısa sürede çözüldüğü düşünülse de cihazlar zamanla nemlenme sebebiyle oksitlenerek bozulabiliyor" dedi.

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Cep Telefonu, Android, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya uygulamalarındaki virüsler telefonların baş düşmanı - Son Dakika


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