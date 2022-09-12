"Yetimlerin hizmetkarı" özel jetinden böyle yayın yaptı: Jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum - Son Dakika
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"Yetimlerin hizmetkarı" özel jetinden böyle yayın yaptı: Jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum

12.09.2022 11:36

Kendini "Yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan Miraç Orbay isimli bir kişi, özel bir jetle İstanbul'a geldiği anları sosyal medyadan canlı yayınla takipçileriyle paylaştı. Şahsın videoda "Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim" demesi ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medya platformlarından TikTok'ta kendisinden "Yetimlerin hizmetkarı" olarak bahseden Miraç Orbay isimli şahsın son paylaşımı gündem oldu.

"JETİMLE SENİ ALDIRIYORUM"

Söz konusu videoda Orbay'ın özel bir jetle İstanbul'a geliş ve iniş anını paylaştığı görüldü. Görüntülerde Orbay'ın, "Atıf abi evet kendisini özlediğimi söyledim. Hocam ben de seni özledim. Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum. Allah'ın izniyle şu anda jet hareket halinde. Birazdan uçuşumuz Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Bir saat 10 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' olarak tanıtan kişinin özel jet videosu büyük tepki çekti

TEPKİ ÇEKTİ

Orbay'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar şahsın söyledikleriyle yaptıklarının çeliştiğini belirterek onlarca yorum yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' olarak tanıtan kişinin videosu büyük tepki çekti
Kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' olarak tanıtan kişinin videosu büyük tepki çekti
Kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' olarak tanıtan kişinin videosu büyük tepki çekti
Kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' olarak tanıtan kişinin videosu büyük tepki çekti
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