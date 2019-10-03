Son Dakika Haberleri: Sosyal medya üzerinde PKK/KCK'yı öven kişi yakalandı
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Sosyal medya üzerinde PKK/KCK'yı öven kişi yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sosyal medya üzerinde PK/KCK'yı öven kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinde PKK/KCK'yı öven kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sosyal medya üzerinde PK/KCK'yı öven kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Facebook üzerinden PKK/KCK teror örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen V.Y. isimli şahıs hakkında Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen soruşturma izni ile İlçe Jandarma Komutanlığı, TEM ve istihbarat ekiplerince operasyon yapıldı. V.Y.'nin işyeri ve evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet fişek, 7 adet bölücü örgütü simgeleyen bez parçası, 1 adet terör örgütünü simgeleyen bel kuşağı, 1 adet yasaklı yayın, 1 adet laptop, 1 adet tablet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. V.Y'nin sorgusu sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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