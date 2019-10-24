Son Dakika Haberleri: Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı

3 dakika önce

'Sanal Devriye' polislerinin tespit ettiği, sosyal medyada 2 maymun satmaya çalışan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden 2 maymun satmaya çalışan şüpheli yakalandı, System.String[]

'Sanal Devriye' polislerinin tespit ettiği, sosyal medyada 2 maymun satmaya çalışan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Sanal Devriye' ekipleri, yasadışı yollardan Irak'tan yurda sokulan 2 maymunu sosyal medya üzerinden satılmaya çalışıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Kaçakçılık polisleri şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilan üzerinde anlaşmaya vararak şüpheliyle buluşma ayarladı. Kaçakçılık polisleri 'Örümcek' ve 'Rhesus' cinsi maymunları görmek üzere alıcı gibi davranarak şüpheli Y.T.'nin Zeytinburnu'nda ki evine gitti. Polis ekipleri şüphelinin 6 aylık olanı 7 bin ve 4 aylık olanı ise 8 bin 500 liraya satmaya çalıştığı 2 maymuna el koydu. 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Y.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Y.T.'nin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Maymunların, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:19 Kaynak: DHA
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