Sosyal medya üzerinden 200 TL dolandırıldı
14 dakika önce
Eskişehir'de oto teybi almak isteyen bir vatandaş, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şahıs tarafından 200 TL dolandırıldı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
'de oto teybi almak isteyen bir vatandaş, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şahıs tarafından 200 TL dolandırıldı. Odunpazarı
ilçesi Huzur
mahallesinde ikamet eden Y.Ç. (63), sosyal medya hesabı üzerinden oto teybi satın almak satın almak isterken, A.H. (30) isimli bir şahısla iletişime geçti. Teybi almak isteyen Y.Ç., telefon numarasına ulaştığı A.H.'yi aradı ve cihazı almak istediğini söyledi. Telefonda fiyat konusunda anlaştıktan sonra Y.Ç, şüphelinin banka hesabına 200 TL yatırdı. Daha sonra şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan 63 yaşındaki Y.Ç., durumu polis ekiplerine ihbar edip şikayetçi oldu. Polis
ekiplerinin inceleme ve soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR
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