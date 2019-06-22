Son Dakika Haberleri: Sosyal medya üzerinden 200 TL dolandırıldı
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Sosyal medya üzerinden 200 TL dolandırıldı

14 dakika önce

Eskişehir'de oto teybi almak isteyen bir vatandaş, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şahıs tarafından 200 TL dolandırıldı.

Sosyal medya üzerinden 200 TL dolandırıldı, System.String[]
Eskişehir'de oto teybi almak isteyen bir vatandaş, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şahıs tarafından 200 TL dolandırıldı.

Odunpazarı ilçesi Huzur mahallesinde ikamet eden Y.Ç. (63), sosyal medya hesabı üzerinden oto teybi satın almak satın almak isterken, A.H. (30) isimli bir şahısla iletişime geçti. Teybi almak isteyen Y.Ç., telefon numarasına ulaştığı A.H.'yi aradı ve cihazı almak istediğini söyledi. Telefonda fiyat konusunda anlaştıktan sonra Y.Ç, şüphelinin banka hesabına 200 TL yatırdı. Daha sonra şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan 63 yaşındaki Y.Ç., durumu polis ekiplerine ihbar edip şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin inceleme ve soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
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