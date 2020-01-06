Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı

6 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda traktörde bulunan 10 adet 30'ar kilogramlık ağırlıkları çalarak sosyal medyadan satmaya çalışan şahsı yakaladı.

Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda traktörde bulunan 10 adet 30'ar kilogramlık ağırlıkları çalarak sosyal medyadan satmaya çalışan şahsı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Çiftlik köyü Topçupınar mevkiinde 1 Ocak günü ormana bıraktığı traktöründe bulunan 10 adet 30'ar kilogram ağırlığın çalındığını fark eden vatandaş Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çalınan malzemeleri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan şahıs ile bu malzemeleri satın aldığını beyan ettiği şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler mağdur vatandaşa teslim edildi.


Olayla ilgili şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuğba Özay'dan büyük gaf: 80 milyonluk büyük ikramiyeyi 80 milyon kişiye dağıtırdım
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
01:15 Amerikan askerlerinin Irak'tan çekileceğine dair mektuba ABD'den yalanlama - Son Dakika Haber
00:52 Alanya'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika Haber
00:52 Kızılcahamam'da yoğun kar nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika Haber
00:49 İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:46 Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]