İnfial yaratacak görüntü! Açtığı canlı yayında çocuğa cinsel istismarda bulundu
19.12.2022 11:42
Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada yanındaki küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın görüntüleri infial yarattı. İnternete düşen videoyu paylaşıp tepki yağdıran onlarca kullanıcının ihbarı sonrasında harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.
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19.12.2022 13:28:14. #1.11#
SON DAKİKA: İnfial yaratacak görüntü! Açtığı canlı yayında çocuğa cinsel istismarda bulundu - Son Dakika