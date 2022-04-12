Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı

12.04.2022 13:34
Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'da sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya'da sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çeşitli sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edilen M.E. ve B.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde şahıslardan el konulan dijital materyaller üzerinde gerekli incelemeler yapılarak suça konu görüntülere ve videolara ulaşıldı.

Şüpheliler M.E. ve B.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli şahıslardan M.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, B.E. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Siber Suçlarla Mücadele, Antalya, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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