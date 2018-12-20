Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık İddiası

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sosyal medya hesaplarından "Kolay Kredi" adı altında sayfa açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sosyal medya hesaplarından "Kolay Kredi" adı altında sayfa açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından "Kolay kredi" vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Takibe alınan 6 şüpheli, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında yakalandı. İfade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen zanlıların, başta İzmir olmak üzere, Batman ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.

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