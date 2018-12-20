Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık İddiası

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık İddiası

13 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sosyal medya hesaplarından "Kolay Kredi" adı altında sayfa açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde, sosyal medya hesaplarından "Kolay Kredi" adı altında sayfa açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından "Kolay kredi" vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Takibe alınan 6 şüpheli, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında yakalandı. İfade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen zanlıların, başta İzmir olmak üzere, Batman ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:34 Kaynak: AA

Salihli, Güncel
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