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Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 8 Gözaltı

36 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, sosyal medya hesabı üzerinden reklam linki göndererek elde ettikleri banka hesap bilgilerinden para aktardıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 8 Gözaltı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'da, sosyal medya hesabı üzerinden reklam linki göndererek elde ettikleri banka hesap bilgilerinden para aktardıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki birçok farklı şehirde bulunan kişilere ait sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayımlanan banka reklamı linklerinden yönlendirilen sahte banka hesap uygulamaları ile kullanıcı ve şifre bilgileri ele geçirilerek hesaplarından havale ve EFT yolu ile para çekilmesi, havale edilen tutarların direkt ya da başkaca kişilerin hesaplarına dağıtım yapılarak dolandırılmaları olaylarıyla mağdurlara ait hesaptan kendi hesaplarına para aktarıldığı ve aktarılan paraların takibini zorlaştırmak amacıyla kısa bir zaman aralığında farklı bankalara gönderim yaptığı iddia edilen şüphelilerin peşine düştü. Operasyon sonucu H.B., Ö.K., M.B., A. P., Ş.A.S, H.B.S., R.B., Y.Ç. ve T.A. isimli şahısların hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. Olayın firari şüphelisi olan T.A. ve E.S. ile birlikte organize ettiği değerlendirilen ve yapılan çalışmalar sonucunda Kuşadası ilçesinde yakalanan H.G'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 3 adet SIM kartı, 2 Adet H.G. adına düzenlenmiş banka kartı, 1 adet harici hard disk, 1 adet kart kopyalamaya yardımcı olduğu değerlendirilen elektronik cihaz ve kutusu, içerisinde 14 adet kopyalamaya hazır banka kartı, 1 adet elektronik PVC kaplama makinesi, 2 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek, 1 adet telefon bataryasına saklanmış hafızalı mini kamera çalıştıran elektronik batarya, 5 adet banka kartı, 2 adet hesap özeti makbuzu bulundu.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., A.P. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbeste bırakılırken; H.G., H.S., H.B.S, T.A. ve Ö.K. tutuklandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa
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