Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı

46 dakika önce

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklam verilerek sahte banka hesaplarıyla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklam verilerek sahte banka hesaplarıyla vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Ergün, açıklamasında sosyal medya araçlarında dolandırıcılığa yönelik iletilerin arttığını belirtti.

Bu kapsamda bankaların sahte hesaplarının yoğunlaştığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Twitter'da dün akşam saatlerinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının logosunu taşıyan ve Merkez Bankası isimini taşıyan bir hesaptan sponsorlu reklam yapılarak 'Tüm kartlarınızı geriye dönük aidat iadelerini almak için son gün' başlığı ile başka bir internet sitesine girilmesi sağlanmakta ve bu siteden kişilere ait kredi kartı bilgisi istenerek bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır."

Ergün, internet kullanıcılarının, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyanık olması gerektiğini bildirerek, Twitter'daki ilgili bölüme konuyla ilgili mutlaka şikayette bulunulmasının önemli olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:34 Kaynak: AA

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