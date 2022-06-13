Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar - Son Dakika
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Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar

13.06.2022 22:28
Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar

Aydın merkezli dört ilde gerçekleştirilen, sosyal medya üzerinden eskort ilanı verip, kendi hesaplarına para gönderterek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza...

Aydın merkezli dört ilde gerçekleştirilen, sosyal medya üzerinden eskort ilanı verip, kendi hesaplarına para gönderterek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"Teknik ve fiziki takip üç ay sürdü"

Edinilen bilgiye göre, 'sanal eskort' siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke için ekipler harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan Aydın emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli İstanbul, Manisa, Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 TL ve 100 Avustralya Doları ele geçirilirken, yaşları 20 ile 30 arasında değişen U.K., B.S., M.P., Ç.I., K.Ç., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B., A.Ç., K.K., E.B. isimli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

"Sosyal medyadan tuzağa düşürmüşler"

İddiaya göre internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden eskort ilanları veren şahısların, kendilerini arayan kişileri, kendi banka hesaplarına para göndermeye ikna ettikleri vatandaşları bu yolla dolandırdıkları öğrenildi.

"15 şüpheliden 12'si tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden K.K., K.Ç. ve A.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.K., B.S., M.P., Ç.I., İ.Y., O.Ç.Ö., Ç.Ş., H.Ç., E.Ç., N.K., İ.B. ve E.B. olmak üzere 12 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar
Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya üzerinden eskort ilanı ile dolandırmışlar - Son Dakika

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