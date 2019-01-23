Sosyal Medya Üzerinden Eyp Satmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da, 20 santimetre uzunluğundaki plastik su borularının içine patlayıcı madde yerleştirilmiş 2 düzeneği sosyal medya üzerinden satmaya çalışan F.D. (28), jandarma ekiplerince yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, 20 santimetre uzunluğundaki plastik su borularının içine patlayıcı madde yerleştirilmiş 2 düzeneği sosyal medya üzerinden satmaya çalışan F.D. (28), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan F.D. hakkında soruşturma başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden 2 el yapımı patlayıcı (EYP) madde düzeneğini satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma ekipleri, F.D. olduğu belirlenen kişiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçti. F.D.'nin bulunduğu beldeye giden ekipler, burada güvenlik önlemi aldıktan sonra evde ve bahçede arama yaptı. Aramalarda, 20 santimetre uzunluğunda 2 plastik su borusu kesilerek, içine patlayıcı madde yerleştirilmiş 2 düzenek, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Evin etrafında, tarihi eser aramak amacıyla açıldığı düşünülen 10 metrelik çukur olduğu da belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.D. hakkında soruşturma başlatıldı.



- Afyonkarahisar

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