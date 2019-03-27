Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Üzerinden Fetö/pdy'yi Öven Paylaşıma 3 Gözaltı

Sosyal Medya Üzerinden Fetö/pdy'yi Öven Paylaşıma 3 Gözaltı

32 dakika önce

Antalya'da sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve faaliyetleri ile örgüt liderini öven paylaşımları bulunan 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal Medya Üzerinden Fetö/pdy'yi Öven Paylaşıma 3 Gözaltı, System.String[]
Antalya'da sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü ve faaliyetleri ile örgüt liderini öven paylaşımları bulunan 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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