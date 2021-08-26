Sosyal medya üzerinden fotoğraf çektirmek istediğini söyledi, vali makamında kabul etti - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya üzerinden kendisini ziyaret etmek ve birlikte fotoğraf çektirmek isteğini ileten genci makamında kabul etti.

Elazığlı Harun Özbay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Vali Erkaya Yırık'a ulaşmaya çalışmış ve kendisi ile fotoğraf çektirmek istediğini yazmıştı. Talebi gören Vali Yırık, Özbay'ı makamına davet etti. Özbay ile bir süre görüşen Vali Yırık, daha sonra kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özbay, isteğine olumlu cevap verip kendisini kabul eden Vali Yırık'a teşekkür etti. - ELAZIĞ