Son Dakika Haberleri: Sosyal medya üzerinden 'kehribar' diye aldığı tespihler, değersiz çıktı
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Sosyal medya üzerinden 'kehribar' diye aldığı tespihler, değersiz çıktı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen tespihleri sosyal üzerinden 350 lira ödeyerek sipariş verdi.

Sosyal medya üzerinden 'kehribar' diye aldığı tespihler, değersiz çıktı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen tespihleri sosyal üzerinden 350 lira ödeyerek sipariş verdi. Gelen tespihlerin maddi değerinin ise birkaç lira olduğu belirlendi.
Göksun'da yaşayan tespih koleksiyoncusu Mehmet Hunu, sosyal medya üzerinden satılan 'kehribar' taşından yapıldığı belirtilen 18 tespihi 350 lira ödeyerek satın aldı. Gelen kargoyu parasını ödeyerek teslim alan Hunu, içinden çıkan tespihleri görünce şoke oldu.
Maddi değeri birkaç lira olan tespihleri görünce dolandırıldığını anlayan Hunu, "Bu ürünleri sipariş ettiğimizde bize kapıda ödeme yapılacağını söylediler. Kargoya ücretini ödemeden ürünleri görme şansın zaten yok. 350 lira ödeme yapıp, paketi açtığımda da piyasa değeri 1-2 lira olan tespihlerle karşılaştım. Benim canım yandı, diğer insanların böyle aldatılmaması için dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
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