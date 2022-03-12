Sosyal medya üzerinden öğretmenleri ve takipçilerini dolandıran 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medya üzerinden öğretmenleri ve takipçilerini dolandıran 6 kişi tutuklandı

12.03.2022 17:34
Sosyal medya üzerinden öğretmenleri ve takipçilerini dolandıran 6 kişi tutuklandı

Haklarında şikayet olduğu bahanesiyle sosyal medya hesapları üzerinden gönderdikleri linke yönlendirdikleri öğretmenlerin hesaplarını ele geçiren 6 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Haklarında şikayet olduğu bahanesiyle sosyal medya hesapları üzerinden gönderdikleri linke yönlendirdikleri öğretmenlerin hesaplarını ele geçiren 6 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında şikayet olduğu bahanesiyle sosyal medya hesapları üzerinden gönderilen linke yönlendirilen öğretmenlerin hesaplarının sahte internet sitesi aracılığıyla ele geçirildiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kocaeli, Batman ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

4 milyon lira haksız kazanç

Öğretmenlerin sosyal medya hesaplarındaki takipçilerini de "Hediye çeki kazandınız" şeklindeki yalanlarla dolandırdıkları ortaya çıkan şüphelilerin, sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri öğretmenlerden de hesap bilgilerini geri verecekleri iddiasıyla para talep ettikleri belirlendi.

Dolandırıcılık çetesinin, bu yöntemlerle yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 6'sı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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