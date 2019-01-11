Sosyal Medya Üzerinden Provokatif Payla?ımlara Anında Müdahale Edilerek Seçim Sonuçlarını Manipüle...
1 saat önce
Sosyal medya üzerinden provokatif payla?ımlara anında müdahale edilerek seçim sonuçlarını manipüle etme giri?imlerine kar?ı tedbir alınacak.
Sosyal medya üzerinden provokatif payla?ımlara anında müdahale edilerek seçim sonuçlarını manipüle etme giri?imlerine kar?ı tedbir alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:07 Kaynak: AA
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