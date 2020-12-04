Sosyal medya üzerinden rölyef sanatı eğitimi - Son Dakika

Sinop Meslek Eğitimcileri, Kültür ve Sanat Derneğince evlerinden çıkamayan kursiyerlere sosyal medya üzerinden rölyef sanatı eğitimi veriliyor.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Erol, Türkiye genelinde revaçta olan üç boyutlu görünen rölyef sanatı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kursiyerler ve yönetim kurulu üyeleriyle zaman zaman hal binasındaki derneğe gelerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erol, "Çalışmalarımız genellikle Osmanlı tarzı, aşçı, manzara ve küp içinde kat kat kabartmalı üç boyutlu görünen çeşitli figürlerden oluşuyor." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle derneklerinde hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyarak çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Erol, "İnşallah pandemi dönemi kısa sürede biter. Biz de çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Pandemiden dolayı birçok arkadaşımız evlerinden çıkamıyor. Bizler usta öğretici olarak evlerinde çalışmalarını sürdüren kursiyerlerimizle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak onlara destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.