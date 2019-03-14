Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Üzerinden Silah Satanlara Operasyon

Sosyal Medya Üzerinden Silah Satanlara Operasyon

35 dakika önce

İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal Medya Üzerinden Silah Satanlara Operasyon, System.String[]
İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 12 av tüfeği, 5 tabanca, 10 kurusıkı tabanca, 9 kilo 500 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: AA

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