Sosyal Medya Üzerinden Silah Ticareti Operasyonu
1 saat önce
İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 36 kişi yakaladı.
İstanbul
'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 36 kişi yakaladı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 48 kişiden 36'sı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 12 tabanca, 45 tüfek, bin 416 adet değişik çap ve markalarda fişek, 10 şarjör, 10 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: AA
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